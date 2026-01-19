Таганские работали по военным порядкам и дошли до ликвидации Деда Хасана

В 1990-х Таганское ОПС стало одной из самых влиятельных преступных группировок Москвы. Эта структура отличалась не только жесткостью, но и методами работы, которые больше напоминали спецслужбы. Впоследствии следствие установило: люди «таганских» участвовали в подготовке покушения на Аслана Усояна (Деда Хасана), которого в криминальном мире называли вором в законе номер один.
История группировки начиналась еще в 1970-е. Первым организатором таганской криминальной среды считался вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик). Тогда он собрал вокруг себя бойцов и спортсменов Таганского района, а встречи проходили в заведении общепита на Тулинской улице, которая позже получила новое название.
К концу 1970-х — началу 1980-х таганские закрепились на денежных потоках, связанных со стройками столицы, в том числе перед Олимпиадой-80. Еще один устойчивый источник дохода — нападения под видом милиционеров на состоятельных горожан. Среди жертв часто оказывались выходцы с Кавказа, что быстро вывело группировку на конфликт с диаспорами.
Со временем Иваньков сделал ставку на противостояние кавказским ворам в законе. Эту линию продолжил Андрей Исаев (Роспись), коронованный в 1992 году. Тогда же начались громкие столкновения с чеченскими структурами: налеты, перестрелки, ликвидации. Ответ был таким же прямым — Исаева пытались убрать дважды, но он выжил.
После этих покушений Роспись уехал из страны, а часть прежних лидеров отошла от дел. Руководство перешло к новой группе авторитетов, но в июне 1994 года их расстреляли на улице Радио. После этого ключевой фигурой стал Игорь Жирноклеев.
С приходом Жирноклеева Таганское ОПС резко сменило тактику. Открытые войны сошли на нет, конфликт с кавказскими группами сгладили, а ставка ушла в сторону банков, бизнеса и заказных преступлений. Участникам структуры платили фиксированную «зарплату», а работа все больше напоминала организованную систему с распределением ролей.
Жирноклеев имел армейский опыт и хорошо понимал, как работает наблюдение. Группировка закупала за рубежом технику слежения, а для легализации возможностей оформила частное охранное предприятие. Это дало доступ к официальным контрактам и возможность действовать под прикрытием охранного статуса. Внутри структуры готовили телохранителей, параллельно работали бригады, занимавшиеся силовыми захватами бизнеса.
В 1990-е штаб-квартира группировки находилась в ресторане «Закарпатские узоры» в Ждановском районе Москвы. В начале 2000-х «таганские» перебрались уже в Москву-Сити — в «Башню 2000», что стало показателем их финансового веса и новых связей.
Для операций использовались поддельные удостоверения силовых ведомств и документы ветеранских организаций. Следствие утверждало, что сам Жирноклеев и его окружение годами получали выплаты по фиктивным справкам.
В список преступлений, которые затем легли в основу обвинения, вошли убийства предпринимателей и юристов, а также эпизоды, связанные с похищениями, пытками и вымогательством. Группировка устраняла тех, кто мешал контролировать бизнес, требовал вернуть деньги или пытался отбиться через суд.
Разгром начался после убийства юриста Натальи Вавилиной в апреле 2017 года. Исполнитель попал в объективы камер, что позволило силовикам быстро установить его личность и выйти на остальных участников цепочки. После этого задержания пошли одно за другим — под арест попали как боевики, так и руководство структуры.
В суде гособвинение доказало: таганские участвовали в подготовке покушения на Аслана Усояна. По данным обвинения, они вели наблюдение за целью и передали оружие, из которого 16 января 2013 года был застрелен Дед Хасан.
Финал криминальной истории оформился уже в 2024—2025 годах. Один из руководителей, Григорий Рабинович, умер в СИЗО 26 июня 2024 года, но процесс продолжили по требованию родственников. В марте 2025 года фигурантов признали виновными по ряду статей. Игорь Жирноклеев получил 25 лет колонии строгого режима, остальные — сроки от 19 до 25 лет. Приговор устоял в вышестоящих инстанциях.
