Таганские работали по военным порядкам и дошли до ликвидации Деда Хасана

В 1990-х Таганское ОПС стало одной из самых влиятельных преступных группировок Москвы. Эта структура отличалась не только жесткостью, но и методами работы, которые больше напоминали спецслужбы. Впоследствии следствие установило: люди «таганских» участвовали в подготовке покушения на Аслана Усояна (Деда Хасана), которого в криминальном мире называли вором в законе номер один.