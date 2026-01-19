Ричмонд
Житель Приморья получил 4,5 года колонии за удар в глаз сотруднику полиции

Инцидент случился в здании ОМВД России «Пожарский».

Источник: PrimaMedia.ru

Суд вынес приговор 42-летнему жителю Пожарского района Приморья, напавшему на сотрудника полиции, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

«С учётом позиции прокурора суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Местом отбывания наказания определена колония общего режима», — говорится в сообщении.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в марте 2025 года, находясь на втором этаже отдела МВД России по Пожарскому району, он из-за несогласия с законными действиями старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ударил его рукой в область левого глаза.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.