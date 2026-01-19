Житель Приморья получил 4,5 года колонии за удар в глаз сотруднику полиции

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в марте 2025 года, находясь на втором этаже отдела МВД России по Пожарскому району, он из-за несогласия с законными действиями старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ударил его рукой в область левого глаза.