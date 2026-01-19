Ричмонд
За сутки в Иркутской области зафиксировали 31 пожар

Для безопасного движения транспорта действует 33 ледовые переправы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За сутки в Иркутской области зафиксировали 31 пожар. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы ГУ МЧС России по региону, чрезвычайных ситуация не произошло. Также было спокойно и на воде. На данный момент в Приангарье для безопасного движения транспорта действует 33 ледовые переправы, новые не открывали.

— Специалисты ведомства не привлекались для устранения последствия дорожно-транспортных происшествий, — уточнили в МЧС.

На туристических маршрутах не было зарегистрировано ни одной туристической группы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СК РФ затребовал доклад по делу коммунальной аварии в микрорайоне Первомайский в Иркутске. 18 января машины буквально плыли по дороге, а в некоторых домах не было тепла.