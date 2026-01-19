За сутки в Иркутской области зафиксировали 31 пожар. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы ГУ МЧС России по региону, чрезвычайных ситуация не произошло. Также было спокойно и на воде. На данный момент в Приангарье для безопасного движения транспорта действует 33 ледовые переправы, новые не открывали.