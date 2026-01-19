Губернатор Гусев: Силы ПВО сбили за ночь 24 дрона ВСУ в Воронежской области

Российские силы ПВО сбили за ночь 19 января 24 украинских дрона в Воронежской области. Пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений при налете нет.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — заключил глава региона.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 18 января уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области — там ликвидировали 23 дрона.
Вместе с тем, за ночь 17 января силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 99 украинских дронов самолетного типа. По данным Минобороны России, наибольшее число беспилотников было сбито над акваторией Черного моря — 47 аппаратов.