Захоронение покойного немецкого политика расписали свастикой

В немецком Гамбурге неизвестные осквернили могилу бывшего федерального канцлера ФРГ Гельмута Шмидта и его жены Локи. Об этом сообщает местное СМИ со ссылкой на полицию города.
По данным правоохранителей, на надгробной плите нарисовали четыре свастики. В полиции заявили, что считают произошедшее политически мотивированным преступлением.
Отмечается, что это уже не первый подобный случай. В декабре 2023 года могилу Шмидта также расписывали свастиками, причем той же краской. Личность вандалов и мотивы нападения на захоронение пока установить не удалось.
Гельмут Шмидт был пятым канцлером ФРГ и занимал этот пост с 1974 по 1982 год. Он состоял в Социал-демократической партии Германии.
