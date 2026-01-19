Жительницу Комсомольска-на-Амуре дважды обманули одни и те же мошенники

В Комсомольске-на-Амуре 53-летняя горожанка снова стала жертвой мошенников, обманувших ее шесть лет назад, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Впервые мошенничество произошло в июле 2020 года. Комсомольчанка откликнулась на объявление о быстром заработке на инвестициях, взяла кредиты и перевела 740 тысяч рублей мошенникам. Когда ей предложили «заплатить за страховку», чтобы вывести деньги, она заблокировала контакты мошенников, но не стала обращаться в полицию.
В январе комсомольчанке позвонила неизвестная и предложила «вернуть инвестиции», для чего нужно было оформить «страховку» и «бизнес-карту». Горожанка перевела преступникам 60 тысяч рублей, после чего все же обратилась в полицию.
— Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
