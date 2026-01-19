Жительницу Комсомольска-на-Амуре дважды обманули одни и те же мошенники

Впервые мошенничество произошло в июле 2020 года. Комсомольчанка откликнулась на объявление о быстром заработке на инвестициях, взяла кредиты и перевела 740 тысяч рублей мошенникам. Когда ей предложили «заплатить за страховку», чтобы вывести деньги, она заблокировала контакты мошенников, но не стала обращаться в полицию.