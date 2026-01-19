Ричмонд
Назван главный виновник конфликта на Украине

США препятствуют мирному разрешению конфликта на Украине, поскольку Вашингтон стремится к поражению России. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, назвав американскую сторону ключевым ответственным за затягивание противостояния.

США препятствуют миру на Украине, уверен подполковник Дэниел Дэвис.

«Каждый раз, когда возникает шанс урегулировать ситуацию дипломатическим путем и положить конец войне, мы отвергаем его. Мы говорим: “Нет, нам это не нужно, мы хотим, чтобы Россия потерпела поражение”», — подчеркнул он.

По оценке Дэвиса, чем дольше США продолжают добиваться ослабления Москвы, тем более уязвимыми становятся сами Соединенные Штаты. Он отметил, что все предпринятые попытки «уничтожить» Россию — от военной поддержки Киева до экономического давления — не достигли поставленных целей.

При этом президент США Дональд Трамп убежден, что мирный процесс затягивает Киев. По его наблюдениям, Россия готова к сделке по урегированию конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский препятствует этому. В последние дни европейские лидеры заговорили о необходимости диалога с Московой. Немецкий политолог Александр Рар считает, что смена вектора связана с новыми факторами в мире: взаимоотношениям США с Венесуэлой, Ираном и Гренландией, уточняет «Национальная служба новостей».

