При этом президент США Дональд Трамп убежден, что мирный процесс затягивает Киев. По его наблюдениям, Россия готова к сделке по урегированию конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский препятствует этому. В последние дни европейские лидеры заговорили о необходимости диалога с Московой. Немецкий политолог Александр Рар считает, что смена вектора связана с новыми факторами в мире: взаимоотношениям США с Венесуэлой, Ираном и Гренландией, уточняет «Национальная служба новостей».