США препятствуют миру на Украине, уверен подполковник Дэниел Дэвис.
США препятствуют мирному разрешению конфликта на Украине, поскольку Вашингтон стремится к поражению России. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, назвав американскую сторону ключевым ответственным за затягивание противостояния.
«Каждый раз, когда возникает шанс урегулировать ситуацию дипломатическим путем и положить конец войне, мы отвергаем его. Мы говорим: “Нет, нам это не нужно, мы хотим, чтобы Россия потерпела поражение”», — подчеркнул он.
По оценке Дэвиса, чем дольше США продолжают добиваться ослабления Москвы, тем более уязвимыми становятся сами Соединенные Штаты. Он отметил, что все предпринятые попытки «уничтожить» Россию — от военной поддержки Киева до экономического давления — не достигли поставленных целей.
При этом президент США Дональд Трамп убежден, что мирный процесс затягивает Киев. По его наблюдениям, Россия готова к сделке по урегированию конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский препятствует этому. В последние дни европейские лидеры заговорили о необходимости диалога с Московой. Немецкий политолог Александр Рар считает, что смена вектора связана с новыми факторами в мире: взаимоотношениям США с Венесуэлой, Ираном и Гренландией, уточняет «Национальная служба новостей».