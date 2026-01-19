Ричмонд
Над регионами России за ночь сбили 92 украинских БПЛА

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Над регионами России за ночь уничтожили и перехватили 92 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 31 БПЛА — над территорией Белгородской области, 29 БПЛА — над территорией Саратовской области, 25 БПЛА — над территорией Воронежской области, 3 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА — над территорией Тамбовской области, один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в военном ведомстве.

