Над регионами России за ночь сбили 92 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 31 БПЛА — над территорией Белгородской области, 29 БПЛА — над территорией Саратовской области, 25 БПЛА — над территорией Воронежской области, 3 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА — над территорией Тамбовской области, один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в военном ведомстве.
