Над Воронежской областью сбили 24 беспилотника

Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации БПЛА в регионе в ночное время.

Источник: Аргументы и факты

Над Воронежской областью ночью сбили 24 беспилотника, сообщил в мессенджерах губернатор Александр Гусев.

Атаки были отражены дежурными силами противовоздушной обороны над тремя районами и одним городским округом, уточнил чиновник.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — отметил глава региона.

Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркивал, что эффективность системы ПВО страны составляет в среднем 97%.

