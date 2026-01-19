Над Воронежской областью сбили 24 беспилотника

Над Воронежской областью ночью сбили 24 беспилотника, сообщил в мессенджерах губернатор Александр Гусев.
Атаки были отражены дежурными силами противовоздушной обороны над тремя районами и одним городским округом, уточнил чиновник.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — отметил глава региона.
Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркивал, что эффективность системы ПВО страны составляет в среднем 97%.
