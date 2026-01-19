В Чите при пожаре из-за аккумулятора в квартире погиб человек

Один человек погиб в результате пожара, вспыхнувшего, по предварительным данным, из-за аккумуляторной батареи в квартире пятиэтажного дома в Чите, сообщило Главное управление МЧС РФ по Забайкальскому краю.
В ведомстве уточнили, что речь идёт об элементе питания от велосипеда с электрическим приводом.
«По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы аккумуляторной батареи от электровелосипеда, которая заряжалась в коридоре квартиры», — отметило подразделение ведомства в своём канале в мессенджере Max.
В момент инцидента в квартире находились пять человек, включая двоих детей. Они услышали громкий хлопок. Двое мужчин выбежали в коридор и увидели, что начался пожар. Квартиру быстро окутал дым. Огонь распространялся по мебели и отделке. Пути эвакуации оказались отрезанными.
Один из мужчин смог пробраться на кухню. При этом он выпал из окна. Прибывшие на место инцидента медики констатировали его смерть.
«Пока устанавливается, из-за чего он упал — отравился ли он продуктами горения или пытался спастись от огня и дыма», — уточнили в управлении МЧС.
Ещё двое взрослых и дети вышли на балкон. Их с помощью лестницы вызволили пожарные. Также из подъезда были эвакуированы ещё 12 человек. Пожар, который охватил 40 квадратных метров, удалось ликвидировать.
