Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО за ночь сбили 92 дрона ВСУ над регионами страны

ВС РФ отразили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны ночью 19 января.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 92 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.

Так, 31 вражеский беспилотник был ликвидирован в Белгородской области. 29 — в Саратовской, 25 — в Воронежской.

По три дрона ВСУ российский военные сбили в Брянской и Тамбовской областях. Еще один БПЛА противника уничтожили в Курской области.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений при атаке украинских дронов на Воронежскую область нет.

Сутками ранее МО РФ сообщило, что за ночь 18 января силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области — там ликвидировали 23 дрона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше