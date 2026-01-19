Российские силы ПВО за ночь сбили 92 дрона ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 92 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.
Так, 31 вражеский беспилотник был ликвидирован в Белгородской области. 29 — в Саратовской, 25 — в Воронежской.
По три дрона ВСУ российский военные сбили в Брянской и Тамбовской областях. Еще один БПЛА противника уничтожили в Курской области.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений при атаке украинских дронов на Воронежскую область нет.
Сутками ранее МО РФ сообщило, что за ночь 18 января силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области — там ликвидировали 23 дрона.