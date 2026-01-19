В центре Иркутска на улице Желябова загорелся двухэтажный бревенчатый дом. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, о задымлении постройки сообщили жильцы.
— Когда приехала первая группа спасателей, уже горела квартира на втором этаже. Кровля дома была охвачена огнем, — пояснили в ведомстве.
Девять человек не растерялись и самостоятельно покинули дом, среди жильцов были и четверо детей. Пламя затронуло площадь в 60 квадратных метов. Для тушения пожара направили 18 специалистов и пять спецмашин.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что губернатор Приангарья прокомментировал пожар в торговом центре Ангарска. Все случилось вечером 17 января 2026 года на улице Чайковского. Спасатели эвакуировали пять человек, никто не пострадал.