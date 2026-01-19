Ричмонд
-1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Иркутска на улице Желябова загорелся двухэтажный бревенчатый дом

Девять человек и самостоятельно покинули дом, среди жильцов были и четверо детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В центре Иркутска на улице Желябова загорелся двухэтажный бревенчатый дом. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, о задымлении постройки сообщили жильцы.

— Когда приехала первая группа спасателей, уже горела квартира на втором этаже. Кровля дома была охвачена огнем, — пояснили в ведомстве.

Девять человек не растерялись и самостоятельно покинули дом, среди жильцов были и четверо детей. Пламя затронуло площадь в 60 квадратных метов. Для тушения пожара направили 18 специалистов и пять спецмашин.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что губернатор Приангарья прокомментировал пожар в торговом центре Ангарска. Все случилось вечером 17 января 2026 года на улице Чайковского. Спасатели эвакуировали пять человек, никто не пострадал.