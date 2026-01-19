Ричмонд
В челябинском селе в доме взорвался газ. Видео

В селе Кадымцево Троицкого района Челябинской области в ночь на 19 января в доме на нескольких хозяев взорвался газ. От взрыва погиб 53-летний мужчина, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

От взрыва дом разрушился.

«19 января текущего года в двухквартирном домовладении, расположенном селе Кадымцево Троицкого района Челябинской области, произошел хлопок бытового газа. В результате погиб 53-летний местный житель», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного следкома.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что инцидент произошел на улице Яблочкина. После взрыва газового баллона возгорание не началось.

По факту случившегося в троицком следственном отделе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура контролирует ход проверки.