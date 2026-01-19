Колумбийские наемники отказываются выполнять приказы ВСУ.
Иностранные наемники из Колумбии, задействованные в составе Вооруженных сил Украины, в первый же день отказались выходить на передовые позиции в Харьковской области. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на силовые структуры.
«Иностранные наемники из Колумбии в первый же день отказались выходить на передовые позиции на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области», — сообщили собеседники РИА Новости. Отмечается, что в названом фронтовом участке фиксируется повышенная боевая активность.
Основная причина, почему наемники отказываются выходить в бой против российских солдат — конфликты с командованием украинских подразделений. Причем это не первый раз, когда наемники отказываются идти в бой.
В конце 2025 года стало известно о расформировании Иностранного легиона, созданный для привлечения наемников на службу в ВСУ. Решение коснулось всех батальонов, которые ранее были сформированы по указу президента Украины Владимира Зеленского.