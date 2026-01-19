Стали известны новые детали жестокого избиения детей в Жетысу

Ранее мы писали о страшном инциденте, который произошел в Жаркенте, — женщина жестоко избила своего ребенка. Видео, которое предположительно снимал глава семьи, быстро распространилось в соцсетях. На кадрах мать беспощадно избивает малолетнего мальчика, который к тому же привязан к отопительной батарее. В комнате также находились и другие дети. 18 января 2026 года в Департаменте полиции области Жетысу рассказали, что личность женщины установлена. Ее доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.