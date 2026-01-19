ВСУ совершили массированную атаку на Россию в ночь на Крещение: карта ударов БПЛА 19 января

Больше всего беспилотников сбито над Белгородской областью.
Прошедшей ночью, 19 января, когда православные верующие отмечали Крещение, украинские беспилотники атаковали шесть российских территорий. Больше всего БПЛА было уничтожено в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, ночью временно не работали два аэропорта. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ 19 января — в материале URA.RU.
Сколько дронов ВСУ сбито ночью 19 января.
Прошедшей ночью силы ПВО сбили 92 БПЛА, запущенных с украинской стороны. Об этом следует из официальной сводки Минобороны России. Беспилотники самолетного типа были уничтожены над следующими российскими регионами:
31 БПЛА — над территорией Белгородской области;29 БПЛА — над территорией Саратовской области;25 БПЛА — над территорией Воронежской области;три БПЛА — над территорией Брянской области;три БПЛА — над территорией Тамбовской области;один БПЛА — над территорией Курской области.
Воронежская область: без последствий.
Ночью в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников. Тревога в связи с непосредственным ударом объявлялась в самом Воронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. Ближе к утру тревога была снята.
Также к утру был дан «отбой» опасности БПЛА. По словам Гусева, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Брянская область: угроза ракетного удара.
На территории региона ближе к утру жителей оповестили о возможной ракетной опасности, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Спустя непродолжительно время была дана команда «отбой».
Саратовская область: опасность атаки БПЛА.
Все экстренные службы региона были приведены в полную готовность в связи с угрозой ударов дронов. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в местах возможной угрозы могла сработать система оповещения.
Липецкая область: воздушная опасность.
В регионе ночью был введен желтый уровень воздушной опасности. Информацию об этом опубликовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Ранним утром он проинформировал об отмене данного режима.
Пензенская область: ограничения в работе мобильного интернета.
В регионе действовала беспилотная опасность. В связи с чем граждан проинформировали о временных ограничениях в работе мобильного интернета. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Ранним утром он сообщил об отмене опасности.
Какие аэропорты не работали ночью 19 января.
Временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Саратова и Пензы. Это сделано в целях безопасности пассажиров. К утру ограничения были сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.