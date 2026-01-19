Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ совершили массированную атаку на Россию в ночь на Крещение: карта ударов БПЛА 19 января

Прошедшей ночью, 19 января, когда православные верующие отмечали Крещение, украинские беспилотники атаковали шесть российских территорий. Больше всего БПЛА было уничтожено в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников сбито над Белгородской областью.

Прошедшей ночью, 19 января, когда православные верующие отмечали Крещение, украинские беспилотники атаковали шесть российских территорий. Больше всего БПЛА было уничтожено в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ночью временно не работали два аэропорта. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ 19 января — в материале URA.RU.

Условные обозначени.

Сколько дронов ВСУ сбито ночью 19 января.

Прошедшей ночью силы ПВО сбили 92 БПЛА, запущенных с украинской стороны. Об этом следует из официальной сводки Минобороны России. Беспилотники самолетного типа были уничтожены над следующими российскими регионами:

31 БПЛА — над территорией Белгородской области;29 БПЛА — над территорией Саратовской области;25 БПЛА — над территорией Воронежской области;три БПЛА — над территорией Брянской области;три БПЛА — над территорией Тамбовской области;один БПЛА — над территорией Курской области.

Воронежская область: без последствий.

Ночью в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников. Тревога в связи с непосредственным ударом объявлялась в самом Воронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. Ближе к утру тревога была снята.

Также к утру был дан «отбой» опасности БПЛА. По словам Гусева, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Брянская область: угроза ракетного удара.

На территории региона ближе к утру жителей оповестили о возможной ракетной опасности, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Спустя непродолжительно время была дана команда «отбой».

Саратовская область: опасность атаки БПЛА.

Все экстренные службы региона были приведены в полную готовность в связи с угрозой ударов дронов. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в местах возможной угрозы могла сработать система оповещения.

Липецкая область: воздушная опасность.

В регионе ночью был введен желтый уровень воздушной опасности. Информацию об этом опубликовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Ранним утром он проинформировал об отмене данного режима.

Пензенская область: ограничения в работе мобильного интернета.

В регионе действовала беспилотная опасность. В связи с чем граждан проинформировали о временных ограничениях в работе мобильного интернета. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Ранним утром он сообщил об отмене опасности.

Какие аэропорты не работали ночью 19 января.

Временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Саратова и Пензы. Это сделано в целях безопасности пассажиров. К утру ограничения были сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше