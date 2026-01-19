В Челябинской области при взрыве газа в жилом доме пострадал человек

В селе Кадымцево Челябинской области из-за утечки паров газовоздушной смеси из газового баллона произошел взрыв в частном доме, передает пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ведомства, инцидент произошел в частном жилом доме на двух хозяев по ул. Яблочкина. После взрыва пожара не было, однако произошло обрушение строительных конструкций.
Также сообщается, что под завалами оказался мужчина, его доставили в больницу. Прокуратура Троицка взяла на себя контроль за проведением процессуальной проверки по данному факту.
Напомним, накануне сообщалось, что в Кабардино-Балкарии произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате которой пострадали 4 человека.