Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке из-за смерти младенцев

Кузбасский суд приостановил работу роддома в Новокузнецке на 90 суток после того, как в учреждении скончались девять новорождённых во время новогодних праздников. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале объединённого пресс-центра судов региона.
Во время судебного заседания выяснилось, что 15 января 2026 года в акушерском стационаре № 1 были выявлены серьёзные нарушения санитарного законодательства и требований безопасности, что могло угрожать здоровью пациентов.
Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области ходатайствовал о приостановлении приёма пациентов в роддоме.
Согласно решению суда, деятельность роддома будет приостановлена на 90 дней, однако доступ к зданию будет разрешён для проведения необходимых ремонтных работ и устранения выявленных нарушений. На данный момент постановление суда не было обжаловано.
13 января сообщалось, что в роддоме № 1 Новокузнецка за новогодние праздники скончались девять младенцев. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Главный врач роддома Виталий Херасков был помещён под домашний арест с запретом покидать квартиру, использовать средства связи и отправлять корреспонденцию.
15 января Центральный районный суд Новокузнецка также принял решение о запрете определённых действий для и. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых Алексея Эмиха.