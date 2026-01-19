«Вам пришла посылка»: сибирячка потеряла сбережения, поверив несуществующему «курьеру»

А в Братске 24-летняя сотрудница сотового оператора доверилась «курьерам». Сообщив им код из сообщения, она сама не зная того, попалась в ловушку. Сибирячке пришло фейковое уведомление от Госуслуг о взломе профиля, а также аферисты указали номер телефона для связи со «специалистом Центрального Банка РФ». Так, девушка потеряла 480 тысяч рублей.