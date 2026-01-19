«Вам пришла посылка»: сибирячка потеряла сбережения, поверив несуществующему «курьеру»

За прошедшие три дня семь жителей Иркутской области стали жертвами телефонных мошенников. Полицейские отмечают, что на уловки аферистов попадаются люди разных возрастов и профессий. Как рассказали КП-Иркутск в ведомстве, в Усолье-Сибирском 68-летняя женщина отдала 1,14 миллиона рублей после того, как лжесиловики обвинили её в якобы переводе денег экстремистам.
— Под давлением страха она оформила кредиты и вместе с личными сбережениями перевела их преступникам, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России региона.
А в Братске 24-летняя сотрудница сотового оператора доверилась «курьерам». Сообщив им код из сообщения, она сама не зная того, попалась в ловушку. Сибирячке пришло фейковое уведомление от Госуслуг о взломе профиля, а также аферисты указали номер телефона для связи со «специалистом Центрального Банка РФ». Так, девушка потеряла 480 тысяч рублей.