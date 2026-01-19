Ричмонд
Губернатор Гусев: Над Воронежской областью уничтожены 24 БПЛА

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Воронежской области 24 украинских беспилотника. Об этом в понедельник, 19 января, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

— Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки дронов нет, передает Telegram-канал Гусева.

В этот же день в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 92 вражеских беспилотника. Больше всего было сбито над территорией Белгородской области — 31 БПЛА.

Ночью 19 января в Telegram-канале Shot писали о мощных взрывах над Саратовом. По информации канала, средства ПВО отражали атаку дронов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
