Губернатор Гусев: Над Воронежской областью уничтожены 24 БПЛА

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Воронежской области 24 украинских беспилотника. Об этом в понедельник, 19 января, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
— Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки дронов нет, передает Telegram-канал Гусева.
В этот же день в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 92 вражеских беспилотника. Больше всего было сбито над территорией Белгородской области — 31 БПЛА.
Ночью 19 января в Telegram-канале Shot писали о мощных взрывах над Саратовом. По информации канала, средства ПВО отражали атаку дронов.