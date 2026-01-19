Ричмонд
В Перми два автомобиля столкнулись на трамвайных путях

Авария произошла на улице Дзержинского.

Источник: Центр безопасности дорожного движения Пермского края

Два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях на улице Дзержинского в Перми, заблокировав движение электротранспорта. Фото ДТП опубликовал Центр безопасности дорожного движения Пермского края.

Авария произошла на путях возле трамвайной остановки «Завод профнастила», напротив здания по адресу ул. Дзержинского, 47. Отметка о ДТП в «Яндекс. Картах» появилась в 08:31 19 января.

UPD: в 9:47 в телеграм-канале регионального ЦБДД появилась информация, что участники ДТП разъехались, пути освобождены.