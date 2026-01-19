Привязала к батарее: избившую ребенка жительницу области Жетicу могут лишить родительских прав

В отношении матери из города Жаркент, привязавшей ребенка к батарее и избившей его, проводятся следственные действия.
Мать задержана и помещена в изолятор временного содержания.
«Дети в настоящее время находятся в безопасном месте. Пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей стабильное, им оказывается психологическая поддержка», — сообщили в Комитете.
Органами опеки и попечительства будет рассмотрен вопрос о лишении родительских прав в установленном законодательством порядке.
Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка", — добавили в Комитете.