Ричмонд
-1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Привязала к батарее: избившую ребенка жительницу области Жетicу могут лишить родительских прав

Жительницу города Жаркент области Жетiсу могут лишить родительских прав. Данный вопрос рассмотрят органы опеки и попечительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по охране прав детей.

Источник: Nur.kz

В отношении матери из города Жаркент, привязавшей ребенка к батарее и избившей его, проводятся следственные действия.

Мать задержана и помещена в изолятор временного содержания.

«Дети в настоящее время находятся в безопасном месте. Пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей стабильное, им оказывается психологическая поддержка», — сообщили в Комитете.

Органами опеки и попечительства будет рассмотрен вопрос о лишении родительских прав в установленном законодательством порядке.

Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка", — добавили в Комитете.