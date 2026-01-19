Суд в Краснодаре ужесточил приговор экс-замглавы Фонда дольщиков

Краснодарский краевой суд пересмотрел приговор бывшему заместителю директора регионального Фонда защиты прав дольщиков Евгению Лазаренко. Служители Фемиды согласились с доводами прокуратуры о том, что первоначальное наказание было чрезмерно мягким, сообщает «Koммeрcант» со ссылкой на базу «Правосудие».

Ранее Октябрьский районный суд приговорил Лазаренко к пяти годам лишения свободы условно по делу о коммерческом подкупе. Однако после обжалования вердикта гособвинением апелляционная инстанция заменила «условку» на реальный срок. Теперь экс-чиновнику предстоит провести два года в колонии-поселении.

Криминальная история развернулась вокруг ЖК «Жемчужина». Застройщик объекта обанкротился еще в 2018 году, после чего права на достройку перешли к профильному краевому Фонду.

Следствием и судом установлено, что весной прошлого года Лазаренко встретился в кафе с одной из дольщиц комплекса.

Женщина ранее получила страховую выплату, что лишало ее прав на квартиру, но она хотела вернуть деньги и все же получить жилье. Чиновник пообещал урегулировать этот юридический нюанс за вознаграждение в размере одного миллиона рублей.