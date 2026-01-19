Суд в Краснодаре ужесточил приговор экс-замглавы Фонда дольщиков

Краснодарский краевой суд пересмотрел приговор бывшему заместителю директора регионального Фонда защиты прав дольщиков Евгению Лазаренко. Служители Фемиды согласились с доводами прокуратуры о том, что первоначальное наказание было чрезмерно мягким, сообщает «Koммeрcант» со ссылкой на базу «Правосудие».
Ранее Октябрьский районный суд приговорил Лазаренко к пяти годам лишения свободы условно по делу о коммерческом подкупе. Однако после обжалования вердикта гособвинением апелляционная инстанция заменила «условку» на реальный срок. Теперь экс-чиновнику предстоит провести два года в колонии-поселении.
Криминальная история развернулась вокруг ЖК «Жемчужина». Застройщик объекта обанкротился еще в 2018 году, после чего права на достройку перешли к профильному краевому Фонду.
Следствием и судом установлено, что весной прошлого года Лазаренко встретился в кафе с одной из дольщиц комплекса.
Сразу после передачи денег в одном из краснодарских заведений Лазаренко был задержан сотрудниками правоохранительных органов — дольщица заранее сообщила о вымогательстве в полицию.
Несмотря на то, что суд первой инстанции посчитал возможным исправление Лазаренко без изоляции от общества, прокуратура настояла на пересмотре дела. Краевой суд отметил, что характер и общественная опасность преступления в сфере защиты прав обманутых дольщиков требуют более сурового наказания.
