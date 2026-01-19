Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Краснодаре ужесточил приговор экс-замглавы Фонда дольщиков

Бывшему замдиректора Фонда дольщиков заменили условный срок на два года колонии.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский краевой суд пересмотрел приговор бывшему заместителю директора регионального Фонда защиты прав дольщиков Евгению Лазаренко. Служители Фемиды согласились с доводами прокуратуры о том, что первоначальное наказание было чрезмерно мягким, сообщает «Koммeрcант» со ссылкой на базу «Правосудие».

Ранее Октябрьский районный суд приговорил Лазаренко к пяти годам лишения свободы условно по делу о коммерческом подкупе. Однако после обжалования вердикта гособвинением апелляционная инстанция заменила «условку» на реальный срок. Теперь экс-чиновнику предстоит провести два года в колонии-поселении.

Криминальная история развернулась вокруг ЖК «Жемчужина». Застройщик объекта обанкротился еще в 2018 году, после чего права на достройку перешли к профильному краевому Фонду.

Следствием и судом установлено, что весной прошлого года Лазаренко встретился в кафе с одной из дольщиц комплекса.

Женщина ранее получила страховую выплату, что лишало ее прав на квартиру, но она хотела вернуть деньги и все же получить жилье. Чиновник пообещал урегулировать этот юридический нюанс за вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Сразу после передачи денег в одном из краснодарских заведений Лазаренко был задержан сотрудниками правоохранительных органов — дольщица заранее сообщила о вымогательстве в полицию.

Несмотря на то, что суд первой инстанции посчитал возможным исправление Лазаренко без изоляции от общества, прокуратура настояла на пересмотре дела. Краевой суд отметил, что характер и общественная опасность преступления в сфере защиты прав обманутых дольщиков требуют более сурового наказания.

Ранее сообщалось, что Краснодарский суд вдвое увеличил срок фигуранту дела генерала Кузнецова.