В Челябинской области возбудили дело после гибели человека при взрыве газа

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины в результате взрыва газа в доме в селе Кадымцево. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.
Происшествие — хлопок бытового газа — случилось накануне, 18 января, в двухквартирном домовладении. Погибшим является 53-летний местный житель, уточнили в ведомстве.
Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследованием занимается следственный отдел по городу Троицк СУ СК РФ по Челябинской области.
«Следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Ход и результаты расследования поставлены на контроль и. о. руководителя СУ СК РФ по региону», — отметили в управлении Следкома.
Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Уссурийске в Приморском крае, в результате чего погиб один человек и двое пострадали.