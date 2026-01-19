Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области возбудили дело после гибели человека при взрыве газа

В челябинском селе Кадымцево в доме произошел хлопок бытового газа, в результате чего погиб мужчина.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины в результате взрыва газа в доме в селе Кадымцево. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

Происшествие — хлопок бытового газа — случилось накануне, 18 января, в двухквартирном домовладении. Погибшим является 53-летний местный житель, уточнили в ведомстве.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследованием занимается следственный отдел по городу Троицк СУ СК РФ по Челябинской области.

«Следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Ход и результаты расследования поставлены на контроль и. о. руководителя СУ СК РФ по региону», — отметили в управлении Следкома.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Уссурийске в Приморском крае, в результате чего погиб один человек и двое пострадали.