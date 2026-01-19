В Челябинской области возбудили дело после гибели человека при взрыве газа

«Следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Ход и результаты расследования поставлены на контроль и. о. руководителя СУ СК РФ по региону», — отметили в управлении Следкома.