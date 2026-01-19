Ричмонд
-1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области задержали браконьеров на кабана

Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

В Полтавском районе Омской области задержана группа браконьеров, подозреваемых в незаконной охоте на кабана. Операция по их поимке проводилась с силовой поддержкой бойцов Росгвардии.

По версии следствия, трое местных жителей в возрасте от 32 до 52 лет организовали преступную вылазку в лесной массив возле деревни Крым. Несмотря на действующий в районе запрет, они целенаправленно вышли на охоту.

Один из фигурантов на квадроцикле занимался загоном зверя. Второй — использовал для этого охотничью собаку. Третий — непосредственно осуществил выстрел в животное из огнестрельного оружия.

Добытую тушу кабана они перевезли и разделали в доме одного из подозреваемых.

При проведении обысков сотрудники уголовного розыска и Росгвардии обнаружили целый арсенал оружия, автомобили и квадроцикл, использовавшиеся для преступления, а также части разделанной туши кабана.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная группой лиц»). Расследование продолжается, задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты в Крутинском районе. Подозреваемый, житель Омска, признался в отстреле косуль.