В Омской области задержали браконьеров на кабана

В Полтавском районе Омской области задержана группа браконьеров, подозреваемых в незаконной охоте на кабана. Операция по их поимке проводилась с силовой поддержкой бойцов Росгвардии.
По версии следствия, трое местных жителей в возрасте от 32 до 52 лет организовали преступную вылазку в лесной массив возле деревни Крым. Несмотря на действующий в районе запрет, они целенаправленно вышли на охоту.
Один из фигурантов на квадроцикле занимался загоном зверя. Второй — использовал для этого охотничью собаку. Третий — непосредственно осуществил выстрел в животное из огнестрельного оружия.
Добытую тушу кабана они перевезли и разделали в доме одного из подозреваемых.
При проведении обысков сотрудники уголовного розыска и Росгвардии обнаружили целый арсенал оружия, автомобили и квадроцикл, использовавшиеся для преступления, а также части разделанной туши кабана.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная группой лиц»). Расследование продолжается, задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее мы писали о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты в Крутинском районе. Подозреваемый, житель Омска, признался в отстреле косуль.