Тело пропавшей женщины нашли закопанным рядом с работой ее мужа

Отмечается, что супруг женщины отрицал свою причастность. Однако следствие указывает на ряд обстоятельств: вскоре после ее исчезновения мужчина, как сообщается, мыл грузовик, которым пользовался для работы. При этом на его одежде обнаружили пятна крови. Следы также нашли на предприятии и в доме семьи.