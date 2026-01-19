Тело пропавшей женщины нашли закопанным рядом с работой ее мужа

В центральной части Италии завершились поиски 41-летней женщины, которая исчезла еще 8 января. Ее искали десять дней, пока тело не обнаружили рядом с сельскохозяйственным предприятием, принадлежащим супругу погибшей.
Как сообщает Pronews.gr со ссылкой на итальянские СМИ, речь идет о Федерике Торкуоло. По версии прокуратуры, женщину убили в семейном доме. После этого муж, как утверждается, вывез тело на рабочее место и закопал.
Тело нашли случайно — внимание привлекла рука, которая торчала из земли.
Отмечается, что супруг женщины отрицал свою причастность. Однако следствие указывает на ряд обстоятельств: вскоре после ее исчезновения мужчина, как сообщается, мыл грузовик, которым пользовался для работы. При этом на его одежде обнаружили пятна крови. Следы также нашли на предприятии и в доме семьи.
Знакомые пары рассказали, что супруги собирались расстаться, но продолжали жить под одной крышей. По предварительной версии, произошедшее связано с семейным конфликтом. При этом окружающие отмечали, что до ссоры супруги выглядели вполне благополучной парой.
Адвокат мужчины заявил, что его клиент якобы собирался сам прийти в полицию, но был задержан раньше.
Читайте также: Глава ВС РФ объяснил кадровые перестановки курсом на «устойчивую систему».