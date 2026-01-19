Главаря преступной группы из Хабаровска объявили в международный розыск

Ранее ИА AmurMedia сообщало об окончании расследования по громкому делу о хищении почти 1,4 млрд рублей, выделенных на строительство социальных объектов в регионах Дальнего Востока. Утверждено обвинительное заключение в отношении Станислава Неверова — руководителя коммерческой организации. Ранее Неверов был приговорён к 3,5 годам колонии общего режима за аналогичное преступление. В целях возмещения ущерба обращено взыскание на принадлежащее ему имущество, стоимостью 10,7 млн рублей.