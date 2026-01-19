Главаря преступной группы из Хабаровска объявили в международный розыск

Завершилось следствие по делу руководителя хабаровской фирмы, похищавшего крупные суммы федерального бюджета под видом возврата НДС. Мужчина признан виновным в особо тяжком мошенничестве, организованном группой лиц. Об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего организатора преступной группы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Расследование установило, что владелец компании, занимающейся оптовой продажей топлива в Хабаровском и Приморском краях, организовал схему хищения 42 млн бюджетных денег с 2012 по 2015 годы путем подачи подложных сведений налоговикам. Организация, якобы участвовавшая в хозяйственных операциях, фактически была подставной структурой, используемой исключительно для незаконного возмещения налога.
Дело возбуждено по материалам оперативной проверки полиции. Следствие объявило фигуранта в международный розыск, наложив арест на транспорт и другое имущество преступников для компенсации нанесённого государству ущерба.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении других участников преступной группы находится в настоящее время в производстве.
Ранее ИА AmurMedia сообщало об окончании расследования по громкому делу о хищении почти 1,4 млрд рублей, выделенных на строительство социальных объектов в регионах Дальнего Востока. Утверждено обвинительное заключение в отношении Станислава Неверова — руководителя коммерческой организации. Ранее Неверов был приговорён к 3,5 годам колонии общего режима за аналогичное преступление. В целях возмещения ущерба обращено взыскание на принадлежащее ему имущество, стоимостью 10,7 млн рублей.