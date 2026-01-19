Пермяк лишился четырех квартир, которые сдавал для проституции

Свердловский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Пермяк систематически получал доход от находящихся в его собственности квартир для занятия проституцией. Он посуточно передавал помещения с 2023 года.
Суд назначил жителю Перми штраф 200 тыс. руб. Полученные денежные средства и принадлежащие ему как средство совершения преступления четыре квартиры конфискованы в доход государства.
Осужденный не согласился с вынесенным приговором и подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, жалобу осужденного — без удовлетворения.
«Приговор вступил в законную силу», — сообщила пресс-служба Свердловского районного суда Перми.