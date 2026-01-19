В 2025 году количество преступлений на Кубани снизилось на 15%

В целом по России в 2025 году на каждые 10 тыс. жителей пришлось 121,2 зарегистрированного преступления, что на 7,3% ниже показателя 2024 года. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений в среднем по стране, напротив, выросло на 1,7%, до 43 случаев на 10 тыс. человек.