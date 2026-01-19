Ричмонд
-1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе после взрывов повреждены объекты инфраструктуры

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Объекты инфраструктуры получили повреждения после взрывов в Одессе на юге Украины, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Источник: Соцсети

«В городе повреждены объекты инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале. Тип и количество поврежденных объектов не уточняются.

В ночь на 19 января поступали сообщения о взрывах в Одессе.