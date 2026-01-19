В Одессе после взрывов повреждены объекты инфраструктуры

«В городе повреждены объекты инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале. Тип и количество поврежденных объектов не уточняются.
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Объекты инфраструктуры получили повреждения после взрывов в Одессе на юге Украины, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
«В городе повреждены объекты инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале. Тип и количество поврежденных объектов не уточняются.
В ночь на 19 января поступали сообщения о взрывах в Одессе.