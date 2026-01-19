Казахстан продолжает делать ставку на упрощение визовых режимов

В этом случае в процессе обсуждения вариантов с упрощением безвизового режима страны в первую очередь оценивают сложности процедуры получения гражданства у их партнеров (то есть не должно быть так, чтобы любой желающий мог бы им беспрепятственно обзавестись за короткий срок), высокий уровень безопасности внутри этих стран, защищенность самого паспорта (т.е. чтобы было очень сложно подделать), наличие условий для комфортного пребывания иностранных граждан и высокие показатели инвестиционного климата.