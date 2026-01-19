Ричмонд
-1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алматинку дерзко ограбили на 30 млн тенге

Алматинку средь бела дня связали и ограбили на 30 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматы, преступление совершили в дневное время.

«Неизвестный, угрожая физической расправой, связал потерпевшую и похитил ювелирные изделия, ценное имущество и денежные средства. По данному факту возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в кратчайшие сроки установили и задержали двух подозреваемых. Значительную часть похищенного имущества изъяли. Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от Алматы қаласының ПД (@almaty_police_department).

В настоящее время подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее полиция Алматы рассказала о задержании подозреваемого в вымогательстве и грабеже, совершенных год назад.