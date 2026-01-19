Алматинку дерзко ограбили на 30 млн тенге

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматы, преступление совершили в дневное время.
«Неизвестный, угрожая физической расправой, связал потерпевшую и похитил ювелирные изделия, ценное имущество и денежные средства. По данному факту возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в кратчайшие сроки установили и задержали двух подозреваемых. Значительную часть похищенного имущества изъяли. Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.
Посмотреть эту публикацию в Instagram.
Публикация от Алматы қаласының ПД (@almaty_police_department).
В настоящее время подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ранее полиция Алматы рассказала о задержании подозреваемого в вымогательстве и грабеже, совершенных год назад.