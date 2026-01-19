В Хабаровском крае мужчина обстрелял автобус с рабочими

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2025 года. Молодой человек гулял с друзьями по городу Советская Гавань. На улице Пионерской он из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в сторону проезжей части. В это время мимо проезжал автобус с работниками предприятия, которые возвращались после смены. Выстрелы попали в автотранспорт. Никто из пассажиров не пострадал.