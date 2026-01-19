В Хабаровском крае мужчина обстрелял автобус с рабочими

ХАБАРОВСК, 19 янв — РИА Новости. Молодой человек в Советской Гавани, захотев посмотреть реакцию людей, обстрелял из пневматического пистолета автобус с рабочими в Хабаровском крае и попал под суд за хулиганство, сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2025 года. Молодой человек гулял с друзьями по городу Советская Гавань. На улице Пионерской он из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в сторону проезжей части. В это время мимо проезжал автобус с работниками предприятия, которые возвращались после смены. Выстрелы попали в автотранспорт. Никто из пассажиров не пострадал.
«Советско-Гаванский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)… На вопрос о причинах такого поведения злоумышленник сообщил, что хотел посмотреть на реакцию людей на улице. Уголовное дело направлено в Советско-Гаванский городской суд для рассмотрения», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Как сообщает прокуратура региона, фигурант вину признал.