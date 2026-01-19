Ущерб Минобороны России по делу Шишанова составил 620 миллионов рублей

В ноябре прошлого года суд также вынес приговор бывшему полковнику Росгвардии Андрею Чернобаеву по делу о хищении более 119 миллионов рублей на поставках аэродромной техники и оборудования. Фигуранту дали четыре года колонии и лишили воинского звания.