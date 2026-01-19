Ричмонд
Сбивший девочку водитель из Горно-Алтайска выплатит 800 тысяч компенсации

В Горно-Алтайске осудили водителя, сбившего маленькую девочку, и обязали выплатить компенсацию морального вреда в 800 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Горно-Алтайске осудили водителя, который сбил маленькую девочку. С виновника ДТП взыщут компенсацию морального вреда в 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Алтай.

Инцидент произошёл в июле 2025 года возле дома № 60 на улице Барнаульской. 42-летний местный житель на Toyota Celica наехал на шестилетнюю девочку, которая перебегала дорогу. Ребёнок получил серьёзные травмы и был доставлен в Республиканскую больницу.

Прокурор города подал иск в суд с требованием взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

