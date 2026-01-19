Сбивший девочку водитель из Горно-Алтайска выплатит 800 тысяч компенсации

Инцидент произошёл в июле 2025 года возле дома № 60 на улице Барнаульской. 42-летний местный житель на Toyota Celica наехал на шестилетнюю девочку, которая перебегала дорогу. Ребёнок получил серьёзные травмы и был доставлен в Республиканскую больницу.