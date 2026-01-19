Названа сумма ущерба Минобороны по многомиллионному делу Шишанова

Материальный ущерб Минобороны России по уголовному делу в отношении бывшего руководителя НИИ точных приборов Анатолия Шишанова составил почти 620 млн рублей. Это следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Бутырский суд Москвы в 2024 году приговорил Шишанова к пяти годам колонии общего режима. Его сообщник Олег Гомозов получил четыре года. Оба фигуранта были взяты под стражу в зале суда.
Согласно документам, иск Минобороны был удовлетворен полностью. С Шишанова и Гомозова взыскали солидарно 619 836 806 рублей 93 копейки в качестве компенсации материального ущерба.
В 2025 году Мосгорсуд смягчил наказание Шишанову до 4,5 года колонии, однако в остальной части приговор оставили без изменений, включая сумму взыскания. Защита подала кассационные жалобы, но в декабре 2025 года суд их отклонил.
Как установлено приговором, Шишанов при пособничестве Гомозова получил необоснованно завышенную оплату по государственному контракту секретного характера. Свою вину фигуранты не признали, указывая, что контракт был исполнен, а последствия их действий не носили тяжкого характера.
В материалах также говорится, что Арбитражный суд Москвы признал Шишанова банкротом. До этого на его имущество был наложен арест, включая денежные средства на общую сумму 12,5 млн рублей.
