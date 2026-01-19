РИА Новости: ущерб Минобороны по делу Шишанова составил около 620 млн рублей

Мосгорсуд в 2025 смягчил наказание Шишанову до 4,5 лет колонии, оставив остальное без изменений. Защита подала кассации, но они были отклонены в декабре 2025-го. Шишанов и Гомозов признаны виновными в завышении оплаты по секретному госконтракту. Обвиняемые вину не признали, утверждая, что контракт исполнен и ущерб не доказан.