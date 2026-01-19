РИА Новости: ущерб Минобороны по делу Шишанова составил около 620 млн рублей

Материальный ущерб Минобороны России по делу экс-главы НИИ точных приборов Анатолия Шишанова составил около 620 миллионов рублей. Об этом сообщается в судебных материалах, которые оказались у РИА Новости.
«Исковые требования потерпевшего удовлетворены полностью, взыскано в пользу министерства обороны РФ с Шишанова и (его сообщника Олега — прим. ред.) Гомозова солидарно в счет компенсации материального ущерба 619 836 806 рублей 93 копейки», — указывается в официальных бумагах.
Бутырский суд Москвы в 2024 году приговорил Шишанова к пяти годам колонии, Гомозова — к четырем. Оба взяты под стражу в зале суда.
Мосгорсуд в 2025 смягчил наказание Шишанову до 4,5 лет колонии, оставив остальное без изменений. Защита подала кассации, но они были отклонены в декабре 2025-го. Шишанов и Гомозов признаны виновными в завышении оплаты по секретному госконтракту. Обвиняемые вину не признали, утверждая, что контракт исполнен и ущерб не доказан.
Ранее KP.RU сообщил, что экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик приговорен к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.