Огонь уничтожил в Башкирии дома двух многодетных семей: один человек в реанимации

В Шаранском и Иглинском районах Башкирии произошли пожары в жилых домах, где проживали многодетные семьи. В обоих случаях строения оказались сильно повреждены, но, к счастью, обошлось без жертв.
Как сообщает МЧС республики, в селе Чалмалы (Шаранский район) вечером загорелась комната в одноэтажном кирпичном доме. На место выезжали пожарные ведомства и добровольцы. До их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались трое взрослых и ребенок. 53-летний мужчина, отравившийся дымом, в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию местной больницы. Семья временно будет жить у родственников в селе Куяново.
В выходные пожар произошел в селе Иглино по улице Есенина. В одноэтажном бревенчатом доме проживали семь человек, в том числе трое детей. Силами пожарных МЧС и добровольной команды возгорание было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, семья разместилась у соседей.
Причины обоих пожаров и все обстоятельства устанавливают дознаватели МЧС. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять без присмотра электроприборы, выключать технику на ночь и при уходе из дома, использовать только исправное оборудование и установить пожарный извещатель. При возникновении пожара следует немедленно звонить по номеру 101 или 112.
