Огонь уничтожил в Башкирии дома двух многодетных семей: один человек в реанимации

Как сообщает МЧС республики, в селе Чалмалы (Шаранский район) вечером загорелась комната в одноэтажном кирпичном доме. На место выезжали пожарные ведомства и добровольцы. До их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались трое взрослых и ребенок. 53-летний мужчина, отравившийся дымом, в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию местной больницы. Семья временно будет жить у родственников в селе Куяново.