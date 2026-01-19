Мужчина в Хабаровском крае обстрелял автобус с рабочими

19-летний житель города Советская Гавань в Хабаровском крае предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве после того, как обстрелял из пневматического пистолета автобус с рабочими. По данным региональной прокуратуры, инцидент произошёл в октябре 2025 года, когда молодой человек, гуляя с друзьями, произвёл несколько выстрелов в сторону проезжей части с улицы Пионерской.
В этот момент мимо проезжал автобус с сотрудниками предприятия, возвращавшимися после смены. Пули попали в транспортное средство, однако, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Как заявил сам обвиняемый, причиной его действий было желание «посмотреть на реакцию людей на улице».
Советско-Гаванский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Молодой человек признал свою вину, уголовное дело уже направлено в городской суд для рассмотрения по существу.
