Мужчина в Хабаровском крае обстрелял автобус с рабочими

19-летний житель города Советская Гавань в Хабаровском крае предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве после того, как обстрелял из пневматического пистолета автобус с рабочими.

19-летний житель города Советская Гавань в Хабаровском крае предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве после того, как обстрелял из пневматического пистолета автобус с рабочими. По данным региональной прокуратуры, инцидент произошёл в октябре 2025 года, когда молодой человек, гуляя с друзьями, произвёл несколько выстрелов в сторону проезжей части с улицы Пионерской.

В этот момент мимо проезжал автобус с сотрудниками предприятия, возвращавшимися после смены. Пули попали в транспортное средство, однако, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Как заявил сам обвиняемый, причиной его действий было желание «посмотреть на реакцию людей на улице».

Советско-Гаванский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Молодой человек признал свою вину, уголовное дело уже направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Чите погиб мужчина из-за взрыва аккумулятора.

