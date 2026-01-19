Мужчина в Хабаровском крае обстрелял автобус с рабочими

19-летний житель города Советская Гавань в Хабаровском крае предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве после того, как обстрелял из пневматического пистолета автобус с рабочими. По данным региональной прокуратуры, инцидент произошёл в октябре 2025 года, когда молодой человек, гуляя с друзьями, произвёл несколько выстрелов в сторону проезжей части с улицы Пионерской.