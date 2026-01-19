Тамбовчанин получил 740 тысяч рублей при махинациях с банковским кешбэком

«В период с ноября 2024 года по август 2025-го молодой человек просил семерых близких и друзей оформить банковские карты, к которым подключил программу лояльности с повышенным кешбэком на определенные покупки. Затем, используя полученные платежные средства, он сделал в интернет‑магазинах заказы товаров, попадающих под нужную категорию, и получил до 30 тысяч рублей бонусами на каждый счет. После аферист сделал возврат покупок: оплаченная сумма вернулась, а бонусные рубли он снял и потратил на собственные нужды», — рассказали в ведомстве.