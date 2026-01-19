Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду объявили в розыск

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Гайды в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается экс-чиновник, не уточняется.
Сергей Гайда — сын бывшего советника свердловского экс-губернатора Евгения Куйвашева Анатолия Гайды. На должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Гайда-младший был назначен в 2014 году, а в 2018 году перешел на пост замминистра по социальной политике региона. В 2024 году он, по данным СМИ, покинул страну, и заявлялось, что ранее он выступал «гарантом» в схеме передачи взяток мэру Дегтярска Вадиму Пильникову.
Пильникова Кировский районный суд Екатеринбурга в июне 2025 года приговорил к 10 годам колонии строгого режима за коррупцию в крупном и особо крупном размере. Позднее в апелляции экс-мэру Дегтярска смягчили приговор — с 10 на 8 лет колонии.