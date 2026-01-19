ДТП произошло на Каширском шоссе в Москве, движение затруднено

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на Каширском шоссе в районе дома 23, строения 5. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По информации департамента, на месте аварии в настоящее время работают оперативные службы города.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.
Кроме того, движение в сторону центра затруднено на 4,5 километра.
— Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Ранее грузовик попал в аварию на внешней стороне 27-го километра МКАД. Большегруз опрокинулся, что привело к образованию пробки.