Ричмонд
-1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-надзиратель рассказал правду о сексе с заключенными в женской тюрьме

Бывший сотрудник женской тюрьмы объяснил, что происходит между надзирателями и заключенными.

Источник: Аргументы и факты

Бывший надзиратель женской тюрьмы рассказал о сексуальных отношениях с заключенными. По его словам, интимные связи с заключенными в местах лишения свободы — обычное дело.

«Это происходит регулярно. Лично у меня никогда не было соблазна, несмотря на все их попытки. Я работал в ночную смену, оставаясь с ними наедине, и тогда они становились особенно настойчивыми, особенно в тихих местах или слепых зонах. Но их усилия не увенчались успехом», — поделился он в Reddit.

Поначалу заключенные считали его гомосексуалистом*, но после того, как он опроверг это в разговоре с коллегой в присутствии других осужденных, они начали его осуждать.

«Но мне так и не захотелось проверить, как бы это выглядело», — подытожил автор.

Ранее из тюрем Великобритании за неделю по ошибке выпустили шестерых преступников, одного из них так и не удалось вернуть обратно.

*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.