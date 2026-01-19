Экс-надзиратель рассказал правду о сексе с заключенными в женской тюрьме

Бывший надзиратель женской тюрьмы рассказал о сексуальных отношениях с заключенными. По его словам, интимные связи с заключенными в местах лишения свободы — обычное дело.
«Это происходит регулярно. Лично у меня никогда не было соблазна, несмотря на все их попытки. Я работал в ночную смену, оставаясь с ними наедине, и тогда они становились особенно настойчивыми, особенно в тихих местах или слепых зонах. Но их усилия не увенчались успехом», — поделился он в Reddit.
Поначалу заключенные считали его гомосексуалистом*, но после того, как он опроверг это в разговоре с коллегой в присутствии других осужденных, они начали его осуждать.
«Но мне так и не захотелось проверить, как бы это выглядело», — подытожил автор.
