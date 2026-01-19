Число жертв крушения поездов в Испании возросло до 24 человек

Число жертв после крушения скоростных поездов в Испании возросло до 24. Об этом сообщает телеканал RTVE.
По данным телеканала, по меньшей мере 24 человека погибли, 73 получили травмы, среди которых четверо являются несовершеннолетними.
Из числа пострадавших 15 находятся в тяжелом состоянии.
Авария произошла в автономном сообществе Андалусия. Поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, перевозил около 300 пассажиров. Транспорт сошел с рельсов и столкнулся с другим составом, направлявшимся из столицы в город Уэльва, на борту которого находилось около 100 человек.