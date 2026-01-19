Число жертв крушения поездов в Испании возросло до 24 человек

Авария произошла в автономном сообществе Андалусия. Поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, перевозил около 300 пассажиров. Транспорт сошел с рельсов и столкнулся с другим составом, направлявшимся из столицы в город Уэльва, на борту которого находилось около 100 человек.