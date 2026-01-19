В МВД предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить

Так, мошенники отправляют человеку якобы запрос на обновление е-mail, поскольку текущий адрес больше не используется для получения уведомлений. При этом при возникновении вопросов просят позвонить в «техподдержку» на указанный номер телефона. В мошеннической рассылке даже указано, что нельзя сообщать коды неизвестным.