В МВД предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мошенники рассылают сообщения якобы от «Госуслуг», что не могут использовать электронный адрес для уведомлений и просят перезвонить в «техподдержку». Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, разместив пример такой уловки.

Источник: Jonas Leupe/CC0

Так, мошенники отправляют человеку якобы запрос на обновление е-mail, поскольку текущий адрес больше не используется для получения уведомлений. При этом при возникновении вопросов просят позвонить в «техподдержку» на указанный номер телефона. В мошеннической рассылке даже указано, что нельзя сообщать коды неизвестным.

«В примере выше мошенническая рассылка, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру “техподдержки”, — говорится в сообщении УБК.

Мошенники используют схожие с официальными логотипы, адресно обращаются к пользователю и даже рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС, но это часть мошеннической схемы.

«Единственный адрес, с которого вам могут написать “Госуслуги”, — no-reply@gosuslugi.ru», — подытожили в киберполиции.