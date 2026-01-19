В МВД предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить

Так, мошенники отправляют человеку якобы запрос на обновление е-mail, поскольку текущий адрес больше не используется для получения уведомлений. При этом при возникновении вопросов просят позвонить в «техподдержку» на указанный номер телефона. В мошеннической рассылке даже указано, что нельзя сообщать коды неизвестным.
«В примере выше мошенническая рассылка, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру “техподдержки”, — говорится в сообщении УБК.
Мошенники используют схожие с официальными логотипы, адресно обращаются к пользователю и даже рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС, но это часть мошеннической схемы.
«Единственный адрес, с которого вам могут написать “Госуслуги”, — no-reply@gosuslugi.ru», — подытожили в киберполиции.