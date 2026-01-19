Уральца судили за подкуп на 6 млн рублей при заключении контрактов на ремонт

Следствие установило, что в 2019—2024 годах он выполнял управленческие функции в коммерческой организации. Он должен был искать подрядчиков для ремонта, обслуживания оборудования и спецтехники, поставки запасных частей, выбирая наиболее выгодные предложения от контрагентов. На этом он нашел способ извлечь выгоду для себя: предложил знакомому директору компании по ремонту спецтехники сообщать о поступающих на предприятие предложениях от конкурентов. Директор мог бы корректировать свои предложения в сторону увеличения — подсудимый пообещал ему заключать контракты с его компанией. Фигурант настоял на том, чтобы половина суммы, добавленной директором компании к стоимости первичного коммерческого предложения, перечислялась ему в качестве незаконного вознаграждения. В течение пяти лет между двумя организациями было заключено более 700 договоров на ремонт и обслуживание техники, а также поставку запчастей более чем на 150 млн руб.