Свердловский экс-замминистра ЖКХ объявлен в федеральный розыск

На пост министра заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда был назначен 19 марта 2014 года. На этом посту он сменил Андрея Кислицина. В 2018 году чиновник стал замминистра по социальной политике, а в 2019 году ушел в отставку.