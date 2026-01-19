Свердловский экс-замминистра ЖКХ объявлен в федеральный розыск

Бывший заместитель главы министерства ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда объявлен в федеральный розыск. Такие данные появились в базе МВД РФ. Основанием розыска указано: «разыскивается по статье УК РФ». По какой именно статье разыскивают чиновника, не уточняется.
На пост министра заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда был назначен 19 марта 2014 года. На этом посту он сменил Андрея Кислицина. В 2018 году чиновник стал замминистра по социальной политике, а в 2019 году ушел в отставку.
Напомним, что в декабре 2025 года в Екатеринбурге вынесли приговор бывшему министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Верх-Исетский районный суд назначил чиновнику пять лет лишения свободы условно и штраф 4,4 миллиона рублей.