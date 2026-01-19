Наемники из Колумбии отказались выполнять приказы украинского руководства в первый же день.
Колумбийские наемники, действующие на стороне ВСУ, уже в первый день отказались занимать боевые позиции на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области. Как сообщили в российских силовых структурах, они сделали это из-за недовольства действиями украинского командования.
На фоне этого стало известно, что командование ВСУ передало целый батальон под Сумами для штурмовых операций. Кроме того, выяснилось, что российским подразделениям осталось порядка 30 километров до Славянска. Там ВС РФ уже практически перекрыли логистику ВСУ на дороге, соединяющей этот город и Артемовск. Ход боевых действий и карта спецоперации на 19 января — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Близость ВС РФ к Славянску.
По словам Пушилина, российские войска находятся в трех десятках километров от Славянска.
Российские подразделения после освобождения населенного пункта Закотное продвинулись в направлении Славянска, сократив расстояние до города примерно до 30 километров. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 км до самого Славянска», — рассказал Пушилин в видео, которое опубликовал в своем telegram-канале.
Пушилин также добавил, что после взятия под контроль Приволья российские подразделения фактически перерезали логистические пути ВСУ на трассе, соединяющей Артемовск и Славянск. Он напомнил, что 17 января Минобороны объявило об освобождении Приволья, расположенного примерно в 19 километрах от Славянска. По его словам, этот населенный пункт находится непосредственно на указанной дороге, и по данному направлению снабжение украинских войск почти полностью нарушено.
Иностранные наемники отказались слушать приказы командования ВСУ.
Колумбийские наемники, входящие в состав ВСУ в Харьковской области, из-за недовольства действиями командования отказались выходить на передовые позиции уже в первый день. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Иностранные наемники из Колумбии в первый же день отказались выходить на передовые позиции на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области», — рассказал источник. Отмечается, что они выразили недовольство решением о расформировании их подразделения и отстранении от командных должностей их соотечественников.
ВСУ отправили в штурмовики целый батальон.
Украинское командование передало один из батальонов недавно сформированной 160-й бригады в оперативное подчинение 71-й аэромобильной бригаде для его дальнейшего использования в качестве штурмового подразделения под Сумами. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.
ВСУ потеряли опорный пункт.
Боевой вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по опорному пункту украинских военных. Перед вылетом экипажу были переданы координаты укрепленного пункта подразделений ВСУ, расположенного в зоне ответственности группировки войск «Север», передает «Пятый канал». В ходе боевого вылета экипаж произвел пуск легкой многоцелевой управляемой ракеты по указанным координатам. По завершении удара вертолет применил тепловые ловушки и благополучно вернулся на аэродром вылета.
Ситуация на остальных участках фронта.
Запорожский фронт.
Бои в районе Лукьяновского не прекращаются. Столкновения продолжаются в населенных пунктах Новояковлевка, Павловка и Новобойковское. На Ореховском направлении подразделения Вооруженных сил РФ начали продвижение в районе к востоку от Щербаков, сообщил военный корреспондент Семен Пегов. На Гуляйпольском участке фронта российские подразделения продолжают продвигаться, расширяя контролируемую территорию в районе населенного пункта Терноватое, а также севернее — в районе Братское.
Донецкий участок фронта.
На Красноармейском направлении российские войска продолжают наращивать зону контроля на отрезке между населенными пунктами Гришино и Родинское. На Добропольском направлении подразделения ВС РФ развивают наступление с района Нового Шахово в сторону Нового Донбасса. Поступают сообщения о боях на южных окраинах Новопавловки, а также в районе села Затышок (Суворово), куда, по имеющейся информации, ВСУ перебрасывают дополнительные резервы.
На Константиновском направлении продолжается зачистка местности на северном побережье Клебан-Быкского водохранилища. Поступают сообщения о продвижении российских подразделений в сторону Ильиновки, где сохраняется активная фаза боевых действий. Вооруженные силы РФ расширяют зону контроля на отрезке Ступочки — Предтечино. Интенсивные бои продолжаются в районах населенных пунктов Майское, Марково и Веролюбовка. Также отмечается продвижение в районе Новомарково вдоль канала Северский Донец — Донбасс.
Харьковский фронт.
На Купянском направлении подразделения ВС РФ наступают на левом берегу реки Оскол. На Волчанском участке, по данным источников, российские войска вошли на территорию населенных пунктов Графское и Симоновка.
Сумской фронт.
Российские войска продолжают наступать в районе населенных пунктов Варачино и Юнаковка. Также фиксируется продвижение в окрестностях Садков.