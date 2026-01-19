Иностранные наемники ВСУ отказываются идти в бой, ВС РФ продвигаются к Славянску: карта СВО на 19 января

Пушилин также добавил, что после взятия под контроль Приволья российские подразделения фактически перерезали логистические пути ВСУ на трассе, соединяющей Артемовск и Славянск. Он напомнил, что 17 января Минобороны объявило об освобождении Приволья, расположенного примерно в 19 километрах от Славянска. По его словам, этот населенный пункт находится непосредственно на указанной дороге, и по данному направлению снабжение украинских войск почти полностью нарушено.