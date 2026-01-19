Стая крыс захватила палату в больнице Индии. Видео

В городе Гонда (Индия) крысы массово поникли в больничную палату ортопедического отделения государственного медицинского колледжа. Очевидцы засняли кадры на которых видно, как крысы свободно перемещаются по палате, пока пациенты беспомощно лежат, не в силах ничего сделать. Об этом сообщает издание Need To Know.