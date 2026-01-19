Стая крыс захватила палату в больнице Индии. Видео

В Индии стаи крыс проникли в больничную палату.
В городе Гонда (Индия) крысы массово поникли в больничную палату ортопедического отделения государственного медицинского колледжа. Очевидцы засняли кадры на которых видно, как крысы свободно перемещаются по палате, пока пациенты беспомощно лежат, не в силах ничего сделать. Об этом сообщает издание Need To Know.
«Крысы были замечены бродящими по больничной палате, где пациенты беспомощно лежали в своих постелях. Они метались вверх и вниз по кислородным трубопроводам и возле больничных коек», — передают журналисты, прикладывая соответствующие кадры от очевидцев.
По данным издания, после появления ролика в сети вмешалась окружной магистрат Гонды Приянка Ниранджан. Она публично раскритиковала директора колледжа, профессора Дхананджая Шриканта Котастане, и потребовала незамедлительно исправить ситуацию. После проверки руководство медколледжа организовало обработку помещений. Предполагается, что крыс привлекает еда, которую родственники приносят больным в палаты.