Подросток залез на поезд метро в Нижнем Новгороде ради фото

Контактный рельс имеет напряжение 825 вольт.

Источник: Соцсети

Подросток залез на поезд нижегородского метро, чтобы сделать фотографию. Об опасности таких «развлечений» предупредил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его словам, внизу находится контактный рельс с напряжением 825 вольт постоянного тока. Соприкосновение с ним вызывает судорожное сокращение всех мышц. Как уточняет Никонов, от источника тока уже невозможно оторваться, мышцы «сварятся», через несколько секунд остановится дыхание, а затем сердце. Прогноз быстрой смерти составляет почти 100%.

Напомним, что в прошлом году нижегородские врачи боролись за жизни трех зацеперов. Они поступили в ПИМУ с сильными ожогами.