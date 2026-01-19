Подросток залез на поезд метро в Нижнем Новгороде ради фото

По его словам, внизу находится контактный рельс с напряжением 825 вольт постоянного тока. Соприкосновение с ним вызывает судорожное сокращение всех мышц. Как уточняет Никонов, от источника тока уже невозможно оторваться, мышцы «сварятся», через несколько секунд остановится дыхание, а затем сердце. Прогноз быстрой смерти составляет почти 100%.